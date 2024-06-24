У Харківській області заборонять проїзд до трьох прикордонних сіл

У Харківській області тимчасово призупинять проїзд до сіл Борщова, Слобожанське та Липці через постійні атаки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Липецьку сільраду в Telegram.
"У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, що загрожують здоров'ю та життю людей, з 25.06.2024 року зупиняється проїзд у населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці", - наголосили у сільраді.
Також там пообіцяли додатково повідомити про зміни у пропускному режимі.
Нагадаємо, у травні російські окупанти перетнули український кордон на півночі Харківської області та розпочали спроби наступу у бік Харкова.
Українським захисникам вдалося стримати ворога та не дати йому просунутися вперед для обстрілів Харкова з артилерії.
22 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що росіяни призупинили бойові дії в регіоні.
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