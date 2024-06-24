У Харківській області заборонять проїзд до трьох прикордонних сіл

"У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, що загрожують здоров'ю та життю людей, з 25.06.2024 року зупиняється проїзд у населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці", - наголосили у сільраді.

Фото: Борщова, Слобожанське та Липці на карті (скріншот)

Також там пообіцяли додатково повідомити про зміни у пропускному режимі.