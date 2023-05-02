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Под Изюмом на мине подорвалась сельхозтехника с людьми, - ОВА

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Харьков, Вторник 02 мая 2023 15:35
Под Изюмом на мине подорвалась сельхозтехника с людьми, - ОВА Фото: под Изюмом Харьковской области на мине подорвалась сельхозтехника с людьми 2 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 2 мая, в Изюмском районе Харьковской области произошло ЧП: на мине подорвалась сельхозтехника с людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Несколько минут назад к нам поступило сообщение, что в Изюмском районе выехавшие на сельскохозяйственной технике люди взорвались в поле", - рассказал он.

Как сообщалось, в Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке на рынке, а мужчина-электромонтер - во время восстановительных работ.

Напомним, ранее в Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке.

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