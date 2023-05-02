Под Изюмом на мине подорвалась сельхозтехника с людьми, - ОВА

Во вторник, 2 мая, в Изюмском районе Харьковской области произошло ЧП: на мине подорвалась сельхозтехника с людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Несколько минут назад к нам поступило сообщение, что в Изюмском районе выехавшие на сельскохозяйственной технике люди взорвались в поле", - рассказал он.

Как сообщалось, в Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке на рынке, а мужчина-электромонтер - во время восстановительных работ.

Напомним, ранее в Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке.