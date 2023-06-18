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В Харьковской области и на юге Украины предупредили об угрозе воздушных атак

Фото: угроза ударов ракетами и дронами по Украине (скриншот с видео)
Автор: Максим Шушко

В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях предупредили об угрозе российских воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях – ракетная опасность", - отмечают в воздушных силах ВСУ.

Также, на юге Украины есть вероятность применения врагом ударных беспилотных летательных аппаратов.

В командовании воздушных сил призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские обстрелы Украины

Днем, 17 июня, в воздушных силах ВСУ предупредили о повышенном риске ракетной опасности в Черниговской и Полтавской областях. Вскоре опасность распространилась и на Харьковскую и Днепропетровскую области.

Также, 17 июня, в небе над Киевской областью был зафиксирован беспилотник. По цели работали силы противовоздушной обороны.

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