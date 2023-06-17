В Киевской области был замечен беспилотник. Работает ПВО

В воздушном пространстве над Киевской областью зафиксирован беспилотник. Силы ПВО работают по цели.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - отметили в администрации

В КМВА также отметили, что важно соблюдать информационную тишину. Запрещено фиксировать и выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Киевлян предупредили об опасности

"На северных окраинах Киева, в области зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа. Возможна работа ПВО", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Он подчеркнул, что при объявлении воздушной тревоги необходимо соблюдать правила безопасности.

Ракетная атака по столице

Вчера во время масштабной воздушной тревоги россияне массированно обстреляли Киевскую область. Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и беспилотники.

Предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева было уничтожено 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых "Калибров" и два дрона.

В МИДе отреагировали на очередной террор россиян. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал его четким сигналом для Африки, делегация которой находилась в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, что Россия не хочет мира, а больше войны.

При этом африканские лидеры, находящиеся с визитом в Киеве, были вынуждены скрыться в бомбоубежище в одной из гостиниц города.

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