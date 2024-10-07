В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

В Харьковской области обязательную эвакуацию объявили в еще двух населенных пунктах. Речь о селах Изюмское и Богуславка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.
"Соответствующее Распоряжение "О проведении обязательной эвакуации населения в отдельных населенных пунктах Боровской поселковой территориальной общины Изюмского района" подписали 7 октября 2024 года", - уточнили в ОВА.
По словам начальника Боровской поселковой военной администрации Александра Тертышного, эвакуацию объявили, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории общины.
"Старосты округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу по угрозе жизни местных жителей. В то же время служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории общины", - добавил он.
В ОВА подчеркнули, что всех людей, которых эвакуируют, обеспечат временным жильем, гумпомощью, финпомощью, а также первичной медицинской и психологической помощью. При этом каждому помогут в оформлении документов.
Напомним, 12 сентября власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской общины, шести населенных пунктов Куриловской общины и 13 населенных пунктов Кондрашевской общины.
Всего планировалось эвакуировать 269 детей.
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