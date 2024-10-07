В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

"Соответствующее Распоряжение "О проведении обязательной эвакуации населения в отдельных населенных пунктах Боровской поселковой территориальной общины Изюмского района" подписали 7 октября 2024 года", - уточнили в ОВА.

Фото: Изюмское и Богуславка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По словам начальника Боровской поселковой военной администрации Александра Тертышного, эвакуацию объявили, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории общины.

"Старосты округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу по угрозе жизни местных жителей. В то же время служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории общины", - добавил он.

В ОВА подчеркнули, что всех людей, которых эвакуируют, обеспечат временным жильем, гумпомощью, финпомощью, а также первичной медицинской и психологической помощью. При этом каждому помогут в оформлении документов.