RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

Иллюстративное фото: в Харьковской области обязательную эвакуацию объявили в двух селах (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области обязательную эвакуацию объявили в еще двух населенных пунктах. Речь о селах Изюмское и Богуславка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

"Соответствующее Распоряжение "О проведении обязательной эвакуации населения в отдельных населенных пунктах Боровской поселковой территориальной общины Изюмского района" подписали 7 октября 2024 года", - уточнили в ОВА. 

Фото: Изюмское и Богуславка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По словам начальника Боровской поселковой военной администрации Александра Тертышного, эвакуацию объявили, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории общины. 

"Старосты округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу по угрозе жизни местных жителей. В то же время служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории общины", - добавил он. 

В ОВА подчеркнули, что всех людей, которых эвакуируют, обеспечат временным жильем, гумпомощью, финпомощью, а также первичной медицинской и психологической помощью. При этом каждому помогут в оформлении документов. 

Что предшествовало

Напомним, 12 сентября власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской общины, шести населенных пунктов Куриловской общины и 13 населенных пунктов Кондрашевской общины.

Всего планировалось эвакуировать 269 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковЭвакуацияВойна в Украине