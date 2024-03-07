В Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 населенных пунктов

По его словам, из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской общин принудительно эвакуируют детей с их родителями или людьми, которые их заменяют, или другими законными представителями.

Он уточнил, что в Великобурлукской общине проживают 110 детей, а в Ольховатской - 51.

"Места у нас для предоставления временного помещения для проживания есть. Поэтому сейчас будем совместно работать с волонтерами и с нашими представителями Нацполиции, чтобы исполнять эту задачу", - добавил глава ОВА.

Также Совет обороны решил провести обязательную эвакуацию жителей 55 населенных пунктов. Это необходимо, чтобы максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора.

Эвакуация в Харьковской области

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов анонсировал принудительную эвакуацию из 18 населенных пунктов в регионе еще в конце прошлого месяца.

Тогда он объяснял, что для обстрела этих сел и поселков россияне используют весь арсенал оружия, поэтому детей с их родителями необходимо вывезти.

Недавно стало известно, что российские оккупанты впервые использовали для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом. Она несет еще большую опасность для мирного населения.