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Минная безопасность. В Украине работает сайт для обучения детей

Украина, Понедельник 04 марта 2024 06:10
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Минная безопасность. В Украине работает сайт для обучения детей Фото: ГСЧС создала сайт для обучения детей (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

В Украине функционирует сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей. Поскольку практически 30% государства все еще загрязнено взрывоопасными предметами есть повышенная потребность в обучении детей главным правилам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт.

С начала полномасштабного вторжения в Украину неоднократно были случаи минирования россиянами игрушек и других предметов, которые привлекают внимание детей, а значит, представляют большую угрозу их жизни и здоровью.

"Дети являются особой группой риска, ведь их интерес или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", - заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин.

Из-за обострения проблемы в стране специалисты разработали ресурс о минной безопасности.

Портал содержит четыре раздела: для родителей, учителей, подростков и детей. В каждом изложена адаптированная в соответствии с возрастом информация о разновидностях мин и правилах обращения с ними.

При этом в разделе для учителей можно найти методические рекомендации по проведению урока по минной безопасности и готовые презентации для учащихся разных классов.

Сейчас на сайте запущен бесплатный онлайн-курс "Как научить детей минной безопасности".

Во время курса психологи, педагоги, специалисты по защите прав детей, социальных и поведенческих изменений, а также международные эксперты будут объяснять, как интерактивно, интересно и безопасно учить детей и подростков правилам минной безопасности. А также с родителями и учителями поделятся материалами и инструментами для эффективной работы.

Мы сообщали, что летом прошлого года в Херсонской области двое детей пострадали во время игры с неизвестным взрывным устройством.

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