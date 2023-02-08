RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области после обстрела россиян два села остались без света

Фото: в Харьковской области после обстрела россиян два села остались без света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 8 февраля, российские войска обстреляли из артиллерии село Снеги в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Харьков.

"Около 16:30 оккупанты обстреляли село Снеги, сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Повреждение получил двухэтажный дом. Без света остались села Постольное и Снеги. Люди не получили ранений", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это пятая деревня, которую в течение суток обстреляли россияне в Золочевской общине.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли село Варваровка, Чугуевского района, а после этого враг нанес удар по городу Волчанск Харьковской области. Известно, что среди раненых есть ребенок.

Ранее мы писали, что ранее под ракетный удар попал Харьков, враг выпустил по городу ракеты С-300, под атаку попал, в частности, Центральный парк города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна России против Украины