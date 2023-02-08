В Харьковской области после обстрела россиян два села остались без света

В среду, 8 февраля, российские войска обстреляли из артиллерии село Снеги в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Харьков.

"Около 16:30 оккупанты обстреляли село Снеги, сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Повреждение получил двухэтажный дом. Без света остались села Постольное и Снеги. Люди не получили ранений", - говорится в сообщении. Отмечено, что это пятая деревня, которую в течение суток обстреляли россияне в Золочевской общине.