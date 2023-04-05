В Харьковской области подросток подорвался на мине: его доставили в больницу

"В селе Новоосиново Купянского района 16-летний подросток получил мино-взрывную травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - сообщили спасатели.

Пока известно, что парня доставили в областную больницу, состояние средней тяжести, по словам ГСЧС ампутаций конечностей нет.

Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций в очередной раз призывают не посещать леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией.

Кроме того, в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или в Полицию.

Напомним, сегодня в Харьковской области на мине взорваться сапер.

Также недавно вблизи села Шляховое Бериславской общины гражданский взорвался на российской взрывчатке.

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