В Харьковской области подорвался пожарный автомобиль: пострадали два человека
В воскресенье, 20 апреля, в Харьковской области во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники уточнили, что пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 огонь оставался на площади 30 га.
На месте происшествия работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства. Ликвидирован ли пожар окончательно, пока неизвестно.
Что известно
Напомним, что пожар вблизи Балаклеи продолжался больше суток. Сообщение о происшествии спасатели получили вчера, 19 апреля, в 11:51.
Помимо пожарных, на месте событий работали саперы ГСЧС, которые проверяли территорию на наличие взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное передвижение пожарной техники.
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