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В Харьковской области почти сутки ликвидируют лесной пожар: саперы проверяют территорию

Воскресенье 20 апреля 2025 13:20
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В Харьковской области почти сутки ликвидируют лесной пожар: саперы проверяют территорию Фото: Лесной пожар возле Балаклеи почти сутки (t.me\dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В Харьковской области продолжается ликвидация лесного пожара вблизи Балаклеи, который продолжается уже почти сутки. На месте работают спасатели, а также саперы, которые проверяют территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

В субботу, 19 апреля, в 11:51 спасатели получили сообщение о масштабном лесном пожаре в Балаклейском лесничестве, что вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковской области.

Горит хвойная подстилка и камыш на площади более 60 гектаров. К тушению пожара привлечены 66 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.

К ним также присоединились местные пожарные команды из Андреевки, Донца и Петровского, а также работники лесхоза со спецтехникой.

На месте работают саперы ГСЧС, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное передвижение пожарной техники.

Читайте также о том, как могут наказать украинцев за нарушение противопожарной безопасности, если это привело к повреждению лесных массивов.

Ранее мы писали о том, что осенью прошлого года из-за лесного пожара на Харьковщине сгорел целый поселок на 1000 домов, тогда четверо людей погибли.

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ГСЧС Харьков
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