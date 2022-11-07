RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области во время разминирования подорвался сапер

Фото: В Харьковской области на мини взорвался сапер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 7 ноября, во время разминирования территории в Харьковской области на мине оккупантов подорвался сапер. Его госпитализировали, сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

В публикации отмечается, что ранения получил начальник отделения пиротехнических работ Сергей Молчанов.

"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы, правой части головы и правой руки", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние – средней тяжести.

Напомним, на дороге в Золочевской общине (Харьковская область) на мине взорвался автомобиль . Погибли двое мужчин, находившихся в автомобиле.

Ранее сообщалось, что США выделили 47,6 млн долларов компании Tetra Tech для оказания помощи Украине в разминировании территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины