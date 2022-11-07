В Харьковской области во время разминирования подорвался сапер

В понедельник, 7 ноября, во время разминирования территории в Харьковской области на мине оккупантов подорвался сапер. Его госпитализировали, сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
В публикации отмечается, что ранения получил начальник отделения пиротехнических работ Сергей Молчанов.
"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы, правой части головы и правой руки", - говорится в сообщении.
В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние – средней тяжести.
Напомним, на дороге в Золочевской общине (Харьковская область) на мине взорвался автомобиль . Погибли двое мужчин, находившихся в автомобиле.
Ранее сообщалось, что США выделили 47,6 млн долларов компании Tetra Tech для оказания помощи Украине в разминировании территории.