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В Харківській області під час розмінування підірвався сапер

Фото: В Харківській області на міні підірвався сапер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 7 листопада, під час розмінування території в Харківській області на міні окупантів підірвався сапер. Його госпіталізували, зараз чоловік знаходиться в стані середньої важкості.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

В публікації зазначається, що поранень зазнав начальник відділення піротехнічних робіт Сергій Молчанов.

"Внаслідок підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи, правої частини голови та правої руки", - йдеться у повідомленні.

Нині чоловік перебуває у лікарні, його стан - середньої важкості.

Нагадаємо, на дорозі в Золочівській громаді (Харківська область) на міні підірвався автомобіль. Загинули двоє чоловіків, які знаходилися в автомобілі.

Раніше повідомлялось, що США виділили 47,6 млн доларів компанії Tetra Tech для надання допомоги Україні в розмінуванні території.

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