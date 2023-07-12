В Балаклее трактор подорвался на мине: есть пострадавший

В Балаклее (Харьковская область) сегодня, 12 июля, на мине подорвался трактор. В результате этого пострадал водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

"12 июля в городе Балаклея 55-летний тракторист подорвался на вражеском взрывном предмете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас мужчина госпитализирован в больницу.

Фото: последствия взрыва (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Правоохранителями начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Заминированные территории Украины

Стоит заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно наталкиваются на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования является треть от общей площади Украины.

Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и тому подобное. Это может быть смертельно опасно.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.