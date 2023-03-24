Под Харьковом на мине подорвался грузовик: водитель получил ранение

Фото: Под Харьковом на мине подорвался грузовик (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу, 24 марта, ехавший на грузовом автомобиле водитель подорвался на противотанковой мине под Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В селе Ольховка Харьковского района около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении. Отмечается, что это был сотрудник дорожно-строительной компании, он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в больницу. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.