ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Харьковом на мине подорвался грузовик: водитель получил ранение

Новина українською →
Ольховка, Пятница 24 марта 2023 15:30
Под Харьковом на мине подорвался грузовик: водитель получил ранение Фото: Под Харьковом на мине подорвался грузовик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 марта, ехавший на грузовом автомобиле водитель подорвался на противотанковой мине под Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В селе Ольховка Харьковского района около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это был сотрудник дорожно-строительной компании, он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в четверг, 23 марта, в Купянском районе Харьковской области мужчина погиб, подорвавшись на вражеской мине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине
NEWS
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию