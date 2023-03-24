Под Харьковом на мине подорвался грузовик: водитель получил ранение
В пятницу, 24 марта, ехавший на грузовом автомобиле водитель подорвался на противотанковой мине под Харьковом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"В селе Ольховка Харьковского района около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это был сотрудник дорожно-строительной компании, он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в больницу.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в четверг, 23 марта, в Купянском районе Харьковской области мужчина погиб, подорвавшись на вражеской мине.
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