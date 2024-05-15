В Харьковской области возле границы нашли брошенные "зубы дракона". В ОВА отреагировали

Скандал с "зубами дракона"

Создатели интерактивной карты войны DeepStateMap обнародовали снимки окрестностей села Липцы, которое находится на севере Харьковской области возле границы с Россией.

Фото: "зубы дракона" под Липцами (t.me/DeepStateUA)

На фото лежит большое количество неустановленных тетраэдров - так называемых "зубов дракона", которые используют для обороны от вражеской военной техники.

Как пишет DeepStateMap со ссылкой на военных, тетраэдры лежат там еще с лета 2023 года и их так и не установили.

Что говорят в ОВА

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, все работы по установлению "зубов дракона" рассчитаны на 2023-2024 гг. При этом задачи, которые были запланированы на 2023 год, выполнены на 100%.

Синегубов добавил, что часть работ уже начали выполнять в 2024 году, но они были приостановлены на некоторых участках фронта из-за российских обстрелов. Глава ОВА пообещал, что они будут выполнены, когда для этого будут условия.

Он подчеркнул, что на фото в сети изображены те "зубы дракона", которые подрядчик вывез по просьбе одной из бригад. Это 0,4% от общей выполненной работы в регионе.

"То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое “по словам некоторых блоггеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий", - рассказал Синегубов.

По его словам, подобные вбросы начались в день наступления российских оккупантов на Волчанск. Фейки касались не только фортификаций, но и ремонтов дорог на Волчанск на 400 млн гривен, захвате Волчанска и не только.

Он подчеркнул, что это - ИПСО, которая направлена на дискредитацию военных и местных властей.