У Харківській області біля кордону знайшли кинуті "зуби дракона". В ОВА відреагували

У Харківській області поблизу кордону з Росією кинули велику кількість невстановлених "зубів дракона". Місцева влада роз'яснила ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap у Telegram та голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.
Творці інтерактивної карти війни DeepStateMap оприлюднили знімки околиць села Липці, що на півночі Харківської області біля кордону з Росією.
На фото лежить велика кількість невстановлених тетраедрів - так званих "зубів дракона", які використовують для оборони від ворожої військової техніки.
Як пише DeepStateMap з посиланням на військових, тетраедри лежать там ще з літа 2023 року і їх так і не встановили.
Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, усі роботи зі встановлення "зубів дракона" розраховані на 2023-2024 роки. При цьому завдання, заплановані на 2023 рік, виконані на 100%.
Синєгубов додав, що частину робіт уже почали виконувати у 2024 році, але їх було припинено на деяких ділянках фронту через російські обстріли. Глава ОВА пообіцяв, що їх буде виконано, коли для цього будуть умови.
Він підкреслив, що на фото в мережі зображені ті зуби дракона, які підрядник вивіз на прохання однієї з бригад. Це 0,4% від загальної виконаної роботи в регіоні.
"Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на перебіг бойових дій", - розповів Синєгубов.
За його словами, подібні вкиди почалися в день наступу російських окупантів на Вовчанськ. Фейки стосувалися не лише фортифікацій, а й ремонтів доріг на Вовчанськ на 400 млн гривень, захоплення Вовчанська і не лише.
Він підкреслив, що це - ІПСО, яка спрямована на дискредитацію військової та місцевої влади.
Нагадаємо, останнім часом все резонанснішим стає питання фортифікацій у Харківській області. Його підняли після того, як росіянам вдалося перетнути кордон на півночі Харківської області та продовжити наступ до Вовчанська.
На цьому фоні Синєгубов анонсував, що місцева влада збере всіх учасників будівництва фортифікацій у регіоні. Вони мають надати звіти про виконані роботи.
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