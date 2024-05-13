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В Харьковской ОВА соберут всех участников строительства фортификаций в регионе: что обсудят

Харьковская область, Понедельник 13 мая 2024 21:36
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В Харьковской ОВА соберут всех участников строительства фортификаций в регионе: что обсудят Архивное фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

Чиновники Харьковской ОВА соберут всех участников строительства фортификационных сооружений в регионе для отчета о выполненных работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Чиновник сообщал, что сегодня дал поручение профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений.

"Каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах", - сказал Синегубов.

По его словам, о результатах заседания отчитаются публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность.

Оборонные сооружения в Харьковской области

После начала наступления на севере Харьковской области россиянам удалось зайти в ряд приграничных сел, поэтому у людей возникли вопросы о наличии фортификаций на этом участке фронта.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что по самой линии границы фортификации построить было невозможно, ведь тогда бы привлеченные к работам были под плотным вражеским огнем.

Также наличие оборонительных сооружений подтверждалось и в Волчанской городской военной администрации.

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