Харьковская ОВА опровергла российскую ИПСО об отсутствии руководства области

Руководство ХОВА, Волчанской тергромады и громад Харьковского района работают на местах в полном составе. Руководство области продолжает выполнять поставленные политическим руководством страны и Генеральным штабом ВСУ задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА и 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
"Построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины. Мы постоянно в связи с военным командованием, выполняем все их задачи. Доверяйте официальной информации, помогайте украинской армии и верьте в ВСУ", - отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В администрации подчеркнули, что сейчас особое информационное внимание приковано к Харьковской области, ведь именно по этому направлению сейчас активизировалась враждебная ИПСО.
"Призываю жителей области и представителей медиа: не помогайте врагу дискредитировать военные Вооруженные силы Украины, которые сейчас сдерживают врага на северных и восточных границах нашей области", - добавил Синегубов.
Военные также подчеркнули, что после обострения ситуации в Харьковской области, в том числе в полосе ответственности 125 отдельной бригады ТРО ВСУ, в медиапространстве появились вкрапления откровенной дезинформации.
"То от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага , или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей", - сообщили военные.
Бойцы 125-й отдельной бригады ТРО ВСУ заявили, что ситуация в полосе обороны их бригады сложная, однако контролируемая.
"Подразделения 125 обр ТРО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках", - заявили в бригаде.
В то же время военные объяснили, что населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.
"Территория, занятая противником, локализована и по нему производится постоянное огневое поражение!", - добавили бойцы.
Напомним, что с пятницы по линии фронта в Харьковской области активизировались бои. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону бойцов Вооруженных сил Украины, однако их "успехи" закончились в серой зоне.
Подробнее о том, что происходит в области, о российском замысле и о том, с какими новыми угрозами может столкнуться Харьков, - можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения объяснил замысел России в Харьковской области и главную задачу ВСУ.
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