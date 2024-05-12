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Харьковская ОВА опровергла российскую ИПСО об отсутствии руководства области

Фото: начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Карина Левицкая

Руководство ХОВА, Волчанской тергромады и громад Харьковского района работают на местах в полном составе. Руководство области продолжает выполнять поставленные политическим руководством страны и Генеральным штабом ВСУ задачи.

"Построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины. Мы постоянно в связи с военным командованием, выполняем все их задачи. Доверяйте официальной информации, помогайте украинской армии и верьте в ВСУ", - отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В администрации подчеркнули, что сейчас особое информационное внимание приковано к Харьковской области, ведь именно по этому направлению сейчас активизировалась враждебная ИПСО.

"Призываю жителей области и представителей медиа: не помогайте врагу дискредитировать военные Вооруженные силы Украины, которые сейчас сдерживают врага на северных и восточных границах нашей области", - добавил Синегубов.

Военные также подчеркнули, что после обострения ситуации в Харьковской области, в том числе в полосе ответственности 125 отдельной бригады ТРО ВСУ, в медиапространстве появились вкрапления откровенной дезинформации.

Примеры российской ИПСО

"То от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага , или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей", - сообщили военные.

Бойцы 125-й отдельной бригады ТРО ВСУ заявили, что ситуация в полосе обороны их бригады сложная, однако контролируемая.

"Подразделения 125 обр ТРО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках", - заявили в бригаде.

В то же время военные объяснили, что населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.

"Территория, занятая противником, локализована и по нему производится постоянное огневое поражение!", - добавили бойцы.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что с пятницы по линии фронта в Харьковской области активизировались бои. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону бойцов Вооруженных сил Украины, однако их "успехи" закончились в серой зоне.

Подробнее о том, что происходит в области, о российском замысле и о том, с какими новыми угрозами может столкнуться Харьков, - можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения объяснил замысел России в Харьковской области и главную задачу ВСУ.

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