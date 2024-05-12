Харківська ОВА спростувала російську ІПСО щодо відсутності керівництва області

"Побудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України. Ми постійно на звʼязку з військовим командуванням, виконуємо усі їхні задачі. Довіряйте офіційній інформації, допомагайте українській армії та вірте в ЗСУ", - зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В адміністрації наголосили, що зараз особлива інформаційна увага прикута до Харківської області, адже саме за цим напрямком нині активізувалась ворожа ІПСО.

"Закликаю жителів області та представників медіа: не допомагайте ворогу дискредитувати військових Збройних сил України, які зараз стримують ворога на північних та східних кордонах нашої області", - додав Синєгубов.

Військові також наголосили, що після загострення ситуації в Харківській області, у тому числі в смузі відповідальності 125 окремої бригади ТрО ЗСУ, в медіапросторі з'явилися вкраплення відвертої дезінформації.

Приклади російської ІПСО

"Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів", - повідомили військові.

Бійці 125 окремої бригади ТрО ЗСУ заявили, що ситуація в смузі оборони їх бригади складна, однак контрольована.

"Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках", - заявили в бригаді.

Водночас військові пояснили, що населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці та живій силі.

"Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!", - додали бійці.