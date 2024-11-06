Бесплатное лечение за границей: кто может его получить и что нужно для этого

Украинцы, пострадавшие в результате войны, могут получить бесплатное лечение в разных странах Европы и мира. С начала полномасштабной войны врачи почти еженедельно отправляют граждан Украины в зарубежные клиники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

В Министерстве отметили, что с 2022 года было отправлено на лечение за границей более 5500 пострадавших украинцев в рамках программы "Medevac".

Сообщается, что программа действует благодаря поддержке Европейской комиссии, ВОЗ и правительств стран-партнеров. Известно, что к ней уже присоединились около 30 стран, в том числе Германия, Франция, Норвегия и Швеция. Они полностью покрывают расходы по лечению эвакуированных пациентов.

В Минздраве добавили, что лечение за границей доступно как для гражданских, так и для военных.

Там отметили, что среди эвакуированных - 739 детей, многие из которых борются с онкологическими заболеваниями.

В рамках программы пациентов с Украины направляют на специализированное лечение при различных ранениях, тяжелых заболеваниях, а также для реабилитации после операций.

Для оформления медевакуации пациенты могут обратиться в областные департаменты здравоохранения.

Кроме того, это можно сделать через сайты Минздрава или командование Медицинских сил Украины (для военных).

Сообщается, что продолжительность лечения зависит от здоровья и результатов терапии, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту.

Ранее в НСЗУ дали объяснения по поводу того, как в Украине получить безвозмездную реабилитацию амбулаторно.