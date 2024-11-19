Контроль за маршрутами экстренной медицинской помощи усилили: о чем идет речь
Кабмин утвердил изменения в Порядок функционирования госпитальных округов и кластеров, которые вступят в силу с января 2025 года. Теперь маршруты транспортировки экстренной медицинской помощи будут согласовываться с Министерством здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Отмечается, что такое решение позволит более эффективно оказывать медицинскую помощь и оптимизировать использование медицинских ресурсов.
Оно позволит изменить традиционную практику транспортировки пациентов в ближайшие больницы.
Таким образом, правительство приняло, что экстренные случаи - инсульты, инфаркты, политравмы - будут направляться в заведения, имеющие необходимое оборудование, специалистов и ресурсы для оказания качественной помощи.
Такое решение является частью инфраструктурного этапа медицинской реформы, завершенного в прошлом году.
Сообщается, что в маршруты также включены ведомственные учреждения, в частности "Феофания" и Институт сердца, что повысит доступность медицинских услуг.
Теперь сеть больниц была разделена на три уровня:
- Общие больницы - для оказания базовой помощи вблизи пациента.
- Кластерные больницы - для более сложных случаев.
- Сверхкластерные больницы - для специализированной помощи.
Особенности перемен для Киева
Однако для столицы правительство утвердило отдельные критерии.
Поскольку в Киеве сосредоточено много специализированных заведений, обслуживающих не только киевлян, но и пациентов со всей страны, эти медицинские учреждения будут интегрироваться в общую сеть.
Это облегчит доступ к необходимым медицинским услугам.
Преимущества для пациентов
Таким образом, нововведения предоставят определенные преимущества для пациентов, а именно:
- сократит время транспортировки в профильные больницы,
- предоставит равный доступ к специализированной помощи, независимо от места жительства,
- повысят эффективность использования медицинских ресурсов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко также подчеркнул, что это решение позволит сохранить жизнь пациентов благодаря быстрой транспортировке и качественному лечению.
Напомним, что в Украине меняется система установления инвалидности. Подробности - в материале РБК-Украина.
Также в Минздраве рассказали, кто из украинцев может получить бесплатные медицинские услуги за границей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.