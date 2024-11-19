Контроль за маршрутами экстренной медицинской помощи усилили: о чем идет речь

Кабмин утвердил изменения в Порядок функционирования госпитальных округов и кластеров, которые вступят в силу с января 2025 года. Теперь маршруты транспортировки экстренной медицинской помощи будут согласовываться с Министерством здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Отмечается, что такое решение позволит более эффективно оказывать медицинскую помощь и оптимизировать использование медицинских ресурсов.

Оно позволит изменить традиционную практику транспортировки пациентов в ближайшие больницы.

Таким образом, правительство приняло, что экстренные случаи - инсульты, инфаркты, политравмы - будут направляться в заведения, имеющие необходимое оборудование, специалистов и ресурсы для оказания качественной помощи.

Такое решение является частью инфраструктурного этапа медицинской реформы, завершенного в прошлом году.

Сообщается, что в маршруты также включены ведомственные учреждения, в частности "Феофания" и Институт сердца, что повысит доступность медицинских услуг.

Теперь сеть больниц была разделена на три уровня:

Общие больницы - для оказания базовой помощи вблизи пациента.

Кластерные больницы - для более сложных случаев.

Сверхкластерные больницы - для специализированной помощи.

Особенности перемен для Киева

Однако для столицы правительство утвердило отдельные критерии.

Поскольку в Киеве сосредоточено много специализированных заведений, обслуживающих не только киевлян, но и пациентов со всей страны, эти медицинские учреждения будут интегрироваться в общую сеть.

Это облегчит доступ к необходимым медицинским услугам.

Преимущества для пациентов

Таким образом, нововведения предоставят определенные преимущества для пациентов, а именно:

сократит время транспортировки в профильные больницы,

предоставит равный доступ к специализированной помощи, независимо от места жительства,

повысят эффективность использования медицинских ресурсов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также подчеркнул, что это решение позволит сохранить жизнь пациентов благодаря быстрой транспортировке и качественному лечению.

Напомним, что в Украине меняется система установления инвалидности. Подробности - в материале РБК-Украина.