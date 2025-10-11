ua en ru
На Харьковщине пьяный мужчина бросил в людей гранату: есть жертвы

Суббота 11 октября 2025 21:13
Фото: сейчас злоумышленник находится в больнице под конвоем (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в Лозовой Харьковской области, 10 октября, 48-летний мужчина взорвал гранату, бросив ее в людей. В результате инцидента пострадал как он, так и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Харьковской области.

По данным следствия, 10 октября в 16:45 в одном из складских помещений на территории города Лозовая между мужчинами возник конфликт.

"Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гранату, выдернул чеку и бросил в направлении 39-летнего мужчины и 17-летнего парня. После чего боеприпас сдетонировал", - говорится в сообщении.

Далее мужчин доставили в Лозовскую больницу, а несовершеннолетнего в больницу в Харькове. Однако во время оказания медицинской помощи, 39-летний пострадавший скончался.

"По месту жительства злоумышленника проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты граната и запал к ней. Изъятое направлено на экспертное исследование. По данному факту открыто уголовное производство", - информирует полиция.



За содеянное мужчине сообщать о подозрении по пункту 5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство), части 2 статьи 15, пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 (покушение на убийство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Сейчас он находится в больнице под конвоем", - резюмировали правоохранители.

Напомним, в понедельник 6 октября в Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси, которое выезжало на маршрут.

В результате взрыва никто не пострадал, однако маршрутное такси получило механические повреждения. За совершенное житель Киева грозит до 7 лет лишения свободы.

