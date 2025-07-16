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Россияне атаковали "скорую" на Харьковщине: ранены двое медиков

Среда 16 июля 2025 13:17
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Россияне атаковали "скорую" на Харьковщине: ранены двое медиков Фото: Атака РФ на "скорую" на Харьковщине (t.me/police_kh_region)
Автор: Владислава Ткаченко

На Харьковщине российские войска ударили по автомобилю экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Как сообщают, в результате атаки FPV-дроном ранения получили двое медиков - женщины в возрасте 53 и 59 лет.

Инцидент произошел 16 июля около 9 утра в районе одной из переправ, о чем сообщили в Купянский районный отдел полиции.

Враг прицельно ударил по "скорой", которая находилась на задании. Несмотря на повреждения, медработницы отказались от госпитализации.

Россияне атаковали &quot;скорую&quot; на Харьковщине: ранены двое медиков

Фото: Атака РФ на "скорую" на Харьковщине (t.me/police_kh_region)

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители уже задокументировали последствия

Атаки РФ на "скорую"

Российские войска не впервые атакуют медицинские автомобили в Украине. За время полномасштабной войны зафиксировано несколько случаев, когда "скорые" становились мишенью для вражеских обстрелов и дронов.

Такие действия нарушают международное гуманитарное право и квалифицируются как военные преступления. Украинские правоохранители регулярно фиксируют эти факты и открывают уголовные производства для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что днем 13 июля россияне атаковали гражданских в Стецковском старостате Сумской области. После этого враг совершил повторную атаку, но уже по бригаде скорой.

Кроме того, в ночь на 18 июня в Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль экстренной медицинской помощи. Двое медиков получили ранения.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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