Харьков подвергся одной из самых массированных атак: десятки "прилетов" по городу

Одна из самых массированных атак

По его словам, российский террор против харьковчан продолжается уже вторые сутки подряд. Атаки, которые начались прошлой ночью, не прекращаются ни на минуту.

"В целом нынешняя серия ударов стала едва ли не самой массированной за все время большой войны и точно самой тяжелой с начала года", - заявил Терехов.

Враг нанес по Харькову комбинированный удар, применив баллистические ракеты и различные типы беспилотников. Всего зафиксировано 37 попаданий по 18 различным локациям в городе.

Кроме того, российские войска впервые использовали по городу боевые реактивные беспилотники.

Последствия атаки

Наибольшим разрушениям подвергся Киевский район Харькова. Там зафиксировано прямое попадание в многоэтажку - снаряд попал в квартиру между вторым и третьим этажами.

Только в этом здании выбито около 300 окон, также повреждены другие жилые дома и объект инфраструктуры.

В Основянском районе в результате удара загорелось офисное здание - крыша сгорела дотла, а взрывная волна выбила стекла в расположенном рядом храме.

В Новобаварском районе зафиксировано попадание на территории частного сектора - повреждены огороды и близлежащие дома. Сейчас коммунальные службы уже частично ликвидировали последствия и закрыли поврежденные контуры.

Всего по городу выбито более 500 окон, однако обследование продолжается, поэтому эта цифра может возрасти. Объемы аварийно-восстановительных работ оцениваются как значительные.