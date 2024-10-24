Питание в садиках и школах Чернигова станет дороже: что известно

В среду, 23 октября, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета было принято решение поднять стоимость питания в садиках и школах города.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Как подорожает питание в садиках и школах Чернигова

Начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура напомнил, что последний раз цены на питание в садиках и школах города корректировали в ноябре 2022 года.

Он объяснил также, что сейчас:

в садиках стоимость питания увеличится на 10%

в школах - на 14-18%

"В группах раннего возраста стоимость питания в день будет составлять 45 гривен. В группах дошкольного возраста - до 52 грн. В группах круглосуточного пребывания - до 57 грн. В школах: завтрак для 1-4 классов - до 50 грн, завтрак для 5-11 классов - до 51 грн и обед для 1-4 классов - до 50 грн", - уточнил Билогура.

Кто из учеников может питаться бесплатно

4 октября Кабинет министров принял постановление №1145 о предоставлении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений в 2024 году.

Согласно ему, ученики 1-4 классов могут питаться в школах бесплатно.

В Министерстве образования и науки объяснили, что ранее горячими обедами обеспечивали только учащихся льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов.

Тем временем государственная субвенция поможет:

гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов

способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста

То есть, утвержденный правительством механизм распределения средств субвенции обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех заведениях общего среднего образования страны.

Билогура уточнил, что в Чернигове всех школьников начальных классов (с 1 по 4 включительно) будут кормить завтраком бесплатно. Речь идет о детях, которые посещают школу очно или учатся по смешанной форме.

Финансировать этот процесс будут благодаря субвенции, которая в этом году составляет более 17 млн гривен. По словам чиновника, этих средств хватит, чтобы оплатить питание до конца текущего года.

"Планируем начать бесплатно кормить учеников 1-4 классов в начале ноября, когда состоятся все процедуры закупок", - подытожил начальник управления образования Черниговского горсовета.