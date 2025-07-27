Хаос на рельсах: "АТЕШ" вывели из строя железнодорожную ветку РФ на Запорожском направлении

Агент движения сопротивления "АТЕШ", который действует в тылу врага, устроил диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области.

Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.

Как сообщают в движении, в результате подрыва релейного шкафа была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение.

Из-за этого задержались поставки топлива и военных грузов, которые направлялись в Мелитополь - один из главных логистических центров оккупационных сил.

Фото: партизаны взорвали железную дорогу оккупантов (t.me/atesh_ua)

Задержки в поставках ресурсов могут критически повлиять на способность российских войск удерживать позиции на юге.

Прицельные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют нарушить логистику врага и создают хаос в его тылу.