У Ханої розпочався другий день переговорів Трампа з Кім Чен Ином

Вранці президент США зустрівся з лідером КНДР у форматі тет-а-тет

В Ханое (Вьетнам) второй день саммита США-КНДР начался со встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в формате "один на один". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В начале встречи Трамп заявил, что доволен тем, что КНДР прекратила запуски ракет и пообещал помочь Северной Корее стать "мощным экономическим государством".

"Я уверен, что Северная Корея способна стать настоящим экономическим локомотивом. Ей просто нужно немного в этом помочь. Я думаю, это будет что-то особенное", - сказал американский президент.

Трамп также отметил, что накануне у них с Ким Чен Ыном состоялась "отличная беседа" и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча пройдет еще лучше.

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что приложит максимум усилий для успешного результата переговоров.

После беседы двух лидеров в формате "один на один" продолжатся переговоры в расширенном составе, по итогам которых ожидается совместное подписание документов.

Напомним, планируется, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 28 февраля в ходе саммита в Ханое подпишут двустороннее соглашение.