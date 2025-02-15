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Нетаньяху хочет продлить первую фазу соглашения о прекращении огня с ХАМАС, - СМИ

Суббота 15 февраля 2025 22:21
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Нетаньяху хочет продлить первую фазу соглашения о прекращении огня с ХАМАС, - СМИ Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет продлить действие первой фазы соглашения о прекращении огня с ХАМАС. Кроме того, он намерен быстрее ускорить освобождение шести заложников, освобождение которых запланировано на ближайшие две субботы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как пишет издание, Нетаньяху хочет продлить текущую первую фазу за пределы обозначенных 42 дней, которые должны закончится 1 марта. Также он намерен обеспечить освобождение большего числа заложников в рамках первой фазы, которые, как теперь известно Израилю, находятся в плохом состоянии здоровья.

Помимо этого премьер хочет, чтобы израильские переговорщики объяснили катарским и египетским посредникам, при поддержке США, что продление первой фазы также отвечает интересам ХАМАС, поскольку это обеспечит более длительное сохранение режима прекращения огня.

Также в докладе говорится, что Нетаньяху намерен добиться "освобождения заложников в Рамадан" - дополнительного первого этапа освобождения заложников, приуроченного к наступлению в следующем месяце священного для мусульман месяцам Рамадан.

В то же время израильские переговорщики предупреждают, что если Израиль не начнет серьезные переговоры по второй фазе, которые согласно соглашению, должны были начаться почти две недели назад, тогда страна рискует поставить под угрозу остальные запланированные освобождения заложников в рамках первой фазы.

Соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, что соглашение между сторонами состоит из трех этапов. Первый этап заключается в освобождении 33 израильских заложников, второй - в завершении войны в Газе, и третий этап касается послевоенного восстановления региона.

В начале февраля в СМИ писали, что переговоры о второй фазе сделает по Газе должны были начаться в понедельник, 3 февраля 2025 года.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль
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