ХАМАС заявил о якобы "обмене" с Израилем списками заложников и заключенных

Об обмене списками пленных и заложников говорится в распространенном заявлении террористической группировки ХАМАС по обновлению переговоров о мире в Газе.

Указано, что заявление подписал высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну, который также "выразил оптимизм относительно перспектив договоренности".

Аль-Нуну подтвердил, что переговоры сосредоточены на "механизмах прекращения войны, выводе войск из Сектора Газа и обмене пленными".

Освобождение оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и 1 950 палестинских заключенных являются ключевыми пунктами мирного плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом.