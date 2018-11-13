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Ізраїль заявив про знищення штаб-квартиру ХАМАС в секторі Гази

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 06:09
Ізраїль заявив про знищення штаб-квартиру ХАМАС в секторі Гази
Ілюстративне фото: авіаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

Подвергнувшееся ізраїльському авиаудару будівля була розташована біля школи

У відповідь на масований ракетний обстріл з палестинського ісламістського угруповання ХАМАС ізраїльської території Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по штаб-квартирі військової розвідки цього руху в секторі Гази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ Twitter.

Ізраїльські військові стверджують, що саме в зруйнованій ними будівлі, "навмисно розташованій біля школи", оперативники ХАМАС збирали інформацію для вчинення нападів на ізраїльтян.

У ЦАХАЛ також супроводили повідомлення про знищення штаб-квартири угруповання підтверджувальним відео.

Нагадаємо, з початку обстрілів із сектора Гази у понеділок, 12 листопада, по ізраїльській території в лікарні міст Ашкелон і Беер-Шева привезжли 53 людини - 26 поранених і 27 - у стресовому стані.

У збройних силах Ізраїлю також повідомили, що після 16:00 12 листопада з сектора Гази по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет.

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Новини України Сектор ГазаХАМАСІзраїль
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