ХАМАС передал Израилю тела еще трех погибших заложников

Как сообщают СМИ, речь идет о полковнике Асафе Хамами, капитане Омере Максиме Нойтру и сержанте Оза Даниэле. Израильские власти подтвердили их идентификацию на следующее утро.

По данным ХАМАС, останки были найдены в подземном тоннеле и переданы представителям Красного Креста на юге Газы. Оттуда их доставили в Израиль, где тела направили в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для окончательного подтверждения личности.

В секторе Газа, по оценкам, до сих пор остаются тела по меньшей мере восьми погибших заложников. The Times of Israel сообщает, что ранее ХАМАС уже передавал тела, которые не принадлежали израильским гражданам.

Параллельно продолжается процесс возвращения других тел погибших заложников, а Израиль продолжает контролировать доставку гуманитарной помощи в Газу.

Напомним, 9 октября Израиль и движение ХАМАС согласовали первый этап мирного плана, а уже 13 октября было подписано мирное соглашение. В Израиль прибыл президент США Дональд Трамп, который официально объявил о завершении войны.