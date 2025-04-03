ХАМАС озвучил новый план прекращения огня: что он предусматривает

Высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров о перемирии, сообщил изданию, что несмотря на то, что Израиль давно отказывается от такого типа обмена, ХАМАС все еще готов освободить часть заложников в обмен на продление временного перемирия.

В то же время, по словам чиновника, группировка хочет получить от посредников гарантии того, что Израиль согласится впоследствии вступить в переговоры о постоянном прекращении огня - то, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху до сих пор отказывался сделать.

Условия предложения палестинцев

В частности, группировка ХАМАС настаивает на соблюдении начальных условий январского соглашения, которое бы предусматривало переход ко второй фазе 2 марта. На этом этапе предполагается возвращение всех живых заложников в обмен на полный вывод израильских войск из Сектора Газа и окончательное прекращение войны.

Отмечается, что хотя Нетаньяху подписал соглашение, он долгое время отвергал последние два пункта второго этапа, утверждая, что это позволит группировке остаться у власти. Соответственно, израильский премьер практически отказался от проведения переговоров по второй фазе соглашения, которые должны были начаться 2 февраля. Израиль возобновил интенсивные военные операции на всей территории Сектора Газа 18 марта.

Хотя ХАМАС месяцами отказывался принимать предложения о продлении первого этапа соглашения, высокопоставленный палестинский чиновник сообщил The Times of Israel, что группировка недавно подала такое предложение.

На вопрос, почему ХАМАС готов предложить продление первого этапа после того, как долго настаивал на том, что согласится освободить дополнительных заложников только на втором этапе, высокопоставленный палестинский чиновник ответил: "У нас не было другого выбора. Ситуация в Газе ужасная". По мнению издания, это очевидное свидетельство того, что военное давление Израиля и запрет на ввоз в анклав гуманитарной помощи принесли свои плоды.

Аналогии с предложением США

Высокопоставленный чиновник сказал, что последнее предложение ХАМАС очень похоже на то, которое специальный посол США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф представил в прошлом месяце и которое обеспечит освобождение пяти израильских заложников. Однако предложение также содержало гарантии посредников, что Израиль согласится провести переговоры о второй фазе постоянного прекращения огня, как только перемирие будет продлено.

Израиль отверг последнее предложение ХАМАСа и выдвинул собственное предложение, которое требует освобождения 11 заложников и не включает обязательства провести переговоры о постоянном прекращении огня, говорит палестинский чиновник, добавив, что это неприемлемо для группировки. "Сейчас переговоры зашли в тупик".

"Количество заложников не является проблемой. Если Израиль продемонстрирует свое намерение достичь постоянного прекращения огня, ХАМАС готов освободить всех заложников. Израиль хочет лишь частичного соглашения, чтобы продолжать воевать. Он хочет, чтобы ХАМАС отдал всех заложников, не переходя ко второй фазе", - говорит палестинский чиновник.