ХАМАС озвучив новий план припинення вогню: що він передбачає

Високопоставлений палестинський чиновник, знайомий з перебігом переговорів про перемир'я, повідомив виданню, що незважаючи на те, що Ізраїль давно відмовляється від такого типу обміну, ХАМАС все ще готовий звільнити частину заручників в обмін на продовження тимчасового перемир'я.

Водночас, за словами чиновника, угруповання хоче отримати від посередників гарантії того, що Ізраїль погодиться згодом вступити у переговори про постійне припинення вогню - те, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу досі відмовлявся зробити.

Умови пропозиції палестинців

Зокрема, угруповання ХАМАС наполягає на дотриманні початкових умов січневої угоди, яка б передбачала перехід до другої фази 2 березня. На цьому етапі передбачається повернення всіх живих заручників в обмін на повне виведення ізраїльських військ з Сектору Газа й остаточне припинення війни.

Зазначається, що хоча Нетаньягу підписав угоду, він довгий час відкидав останні два пункти другого етапу, стверджуючи, що це дозволить угрупованню залишитися при владі. Відповідно, ізраїльський прем'єр практично відмовився від проведення переговорів щодо другої фази угоди, які мали розпочатися 2 лютого. Ізраїль відновив інтенсивні військові операції на всій території Сектору Газа 18 березня.

Хоча ХАМАС місяцями відмовлявся приймати пропозиції щодо продовження першого етапу угоди, високопоставлений палестинський чиновник повідомив The Times of Israel, що угруповання нещодавно подало таку пропозицію.

На запитання, чому ХАМАС готовий запропонувати продовження першого етапу після того, як довго наполягав на тому, що погодиться звільнити додаткових заручників лише на другому етапі, високопоставлений палестинський чиновник відповів: "У нас не було іншого вибору. Ситуація в Газі жахлива". На думку видання, це очевидне свідчення того, що військовий тиск Ізраїлю та заборона на ввезення в анклав гуманітарної допомоги принесли свої плоди.

Аналогії з пропозицією США

Високопоставлений чиновник сказав, що остання пропозиція ХАМАС дуже схожа на ту, яку спеціальний посол США на Близькому Сході Стівен Віткофф представив минулого місяця і яка забезпечить звільнення п'яти ізраїльських заручників. Однак пропозиція також вміщувала гарантії посередників, що Ізраїль погодиться провести переговори про другу фазу постійного припинення вогню, як тільки перемир'я буде продовжено.

Ізраїль відкинув останню пропозицію ХАМАСу та висунув власну пропозицію, яка вимагає звільнення 11 заручників і не включає зобов'язання провести переговори про постійне припинення вогню, каже палестинський чиновник, додавши, що це неприйнятно для угруповання. "Зараз переговори зайшли у глухий кут".

"Кількість заручників не є проблемою. Якщо Ізраїль продемонструє свій намір досягти постійного припинення вогню, ХАМАС готовий звільнити всіх заручників. Ізраїль хоче лише часткової угоди, щоб продовжувати воювати. Він хоче, щоб ХАМАС віддав усіх заручників, не переходячи до другої фази", - каже палестинський чиновник.