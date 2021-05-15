ХАМАС оголосив про припинення обстрілів Тель-Авіва на дві години

Бойове крило контролюючого Сектор Гази руху ХАМАС оголосило про припинення ракетних ударів по Тель-Авіву на дві години. Наказ про це віддав начальник Генштабу угруповання "бригади Іззеддіна аль-Кассама" Мухаммад Аль-Дейфа.

"Відповідно до наказу глави Генштабу Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантська година в Тель-Авіві і його околицях скасовується на дві години - з 22:00 суботи до 00:00 неділі (збігається з Київським - ред.)", - наводить видання слова представника бойового крила ХАМАС.

Нагадаємо, ХАМАС пообіцяв завдавати удару по Тель-Авіву і центральній частині Ізраїлю, якщо ізраїльські військові продовжать руйнувати багатоповерхові житлові будинки в Газі. Сьогодні ВПС Ізраїлю зруйнували одне висотна будівля в анклаві, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ.

Після цього президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили ситуацію в Секторі Гази. Нетаньяху підкреслив, що військові роблять все, щоб не заподіяти шкоди цивільним.

Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльської сторони загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, в тому числі близько 40 дітей.