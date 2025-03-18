ХАМАС мог освободить заложников для продолжения перемирия, но выбрал войну, - Белый дом

В Белом доме заявили, что отказ группировки ХАМАС выполнить договоренности о продлении перемирия привел к возобновлению военной операции Израиля в Секторе Газа . Речь идет об освобождении боевиками заложников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз в разговоре с израильской прессой высказался о масштабных ударах ЦАХАЛ по объектам ХАМАС на территории палестинского анклава этой ночью.

"ХАМАС мог освободить заложников, чтобы продолжить перемирие, но вместо этого выбрал отказ и войну", - сказал американский чиновник журналистам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала для Fox News, что 17 марта Израиль проконсультировался с администрацией президента США Дональда Трампа относительно его ударов по Сектору Газа.

Таким образом у Трампа подтвердили данные издания Axios, в которых указывалось со ссылкой на неназванных израильских чиновников, что Иерусалим заранее проинформировал администрацию американского президента об атаке вместе с целями возобновления военных операций в Газе.

Напомним, ранее президент США Трамп публично выступил с предупреждением к ХАМАС, требуя освобождения боевиками всех заложников в Секторе Газа, и заявлял, что в противном случае "пусть начнется ад".

В частности, как писало РБК-Украина, в феврале Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех заложников до полудня сегодняшней субботы. Президент США тогда пригрозил, что если этого не будет, то начнется настоящий ад. В то же время добавил, что решение также будет зависеть от Израиля.

Возобновление военной операции Израиля в Газе

Как сообщалось ранее, этой ночью, 18 марта, израильская армия нанесла массированные удары по целям боевиков ХАМАС на территории палестинского анклава.

В Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявлялось о призыве к ЦАХАЛ "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа боевиков освободить израильских заложников.

Также у Нетаньяху отметили, что организация ХАМАС "отвергла все полученные предложения" от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников о продлении перемирия в Газе.

Как добавили в Офисе израильского премьера, планы по восстановлению операций ЦАХАЛа были одобрены на прошлой неделе политическим эшелоном страны.

Между тем арабские СМИ со ссылкой на медиков Газы информируют, что в результате израильских авиаударов 18 марта, по последним данным, уже погибли 130 человек на всей территории анклава.

Подробнее о массированной израильской атаке на Газу этой ночью читайте в материале РБК-Украина.