Група хакерів DarkSide, яка зламала Colonial Pipeline, оголосила про свою ліквідацію
Група хакерів DarkSide, якій наказують злом систем американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline, припиняє свою діяльність. Її учасники повідомили своїм колегам, що відчувають тиск з боку правоохоронців.
Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на компанію FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці.
За даними видання, про ліквідацію хакерська група повідомила своїм колегам. Зазначається, що учасники групи втратили доступ до інфраструктури, яку використовували для роботи. Крім того, на них чинять тиск правоохоронці.
У FireEye звернули увагу, що веб-сайт групи з четверга не працює. Фахівці компанії уточнили, що хакерські спільноти після вдалої атаки часто розпускаються, але пізніше з'являються під іншою назвою.
Нагадаємо, 8 травня компанія Colonial Pipeline заявила про кібератаку на її системи, у зв'язку з чим було вирішено припинити роботу трубопроводу. Хакери вимагали викуп за відновлення роботи.
Злом призвів до проблем з нафтопродуктів, які виникли в результаті кібератаки на Colonial Pipeline, в США почали закінчуватися запаси палива на автозаправках. Причетними до кібератаки вважають хакерську групу з Росії, проте в Білому домі впевнені, що офіційна Москва не причетна до цього інциденту.
Зазначимо, 13 травня компанія Colonial Pipeline заявила про відновлення роботи після кібератаки. В той самий час американське агентство Bloomberg розповіло, що Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн доларів викупу.