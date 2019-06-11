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Хакери викрали інформацію з бази прикордонної служби США

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 06:12
Хакери викрали інформацію з бази прикордонної служби США
Ілюстративне фото (flickr.com/iabeta)

У результаті зламування були викрадені фото мандрівників і номерних знаків їхніх автомобілів

У Сполучених Штатах хакери отримали доступ до фотографій мандрівників і номерних знаків автомобілів у результаті зламування наприкінці травня. Про це повідомила Служба митного та прикордонного контролю (CBP), передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з повідомленням, 31 травня підрядник відомства завантажив зібрані прикордонною службою фотографії громадян і автомобільних номерів у власну мережу.

"Мережа субпідрядника була скомпрометована умисним кібератакою", - розповіли в прикордонній службі.

Зазначається, що служба повідомила Конгрес про те, що трапилося, і працює з правоохоронцями над встановленням розмірів витоку і можливими заходами.

У CBP стверджують, що жодне фото поки не з'явилося в інтернеті.

Хто стоїть за атакою і скількох осіб зачепило зламування, не повідомляється, також не називають підрядника, який допустив витік.

Водночас джерело газети The New York Times стверджує, що в результаті атаки постраждали дані не більш як 100 тис. осіб.

Нагадаємо, в квітні хакери зламали кілька спеціальних закритих сайтів, пов'язаних із Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів, і виклали в мережу їхній вміст.

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