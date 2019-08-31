Хакери зламали аккаунт гендиректора Twitter

Хакери зламали аккаунт у Twitter гендиректора Джека Дорсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Twitter.

У мікроблозі Дорсі опублікували кілька коротких повідомлень, у тому числі з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху. Згодом їх видалили.

"Ми знаємо, що Джека зламали, і розслідуємо те, що сталося", - повідомили у прес-службі Twitter.

Пізніше сервіс мікроблогів відновив доступ до персональної сторінки Дорсі.

"Сторінка вже під контролем, жодних свідчень про крадіжку даних з систем Twitter немає", - наголосили у Twitter.