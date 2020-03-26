СБУ викрила хакерів, які обкрадали банківські рахунки

Фото: комп'ютерне обладнання зловмисників (ssu.gov.ua)

Зловмисники викрали понад 20 млн гривень

Правоохоронці викрили хакерське угрупування, яке обкрадало банківські рахунки за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Як встановили правоохоронці, хакери за допомогою електронних листів розсилали банківським клієнтам шкідливе програмне забезпечення, яке давало несанкціонований доступ до системи "Клієнт-банк". Зловмисникам вдалося заволодіти понад 20 млн гривень.

"Потім кошти хакери незаконно переводили на підставні банківські рахунки та виводили у готівку. За попередніми даними, збитки від злочинної діяльності становлять понад 20 мільйонів гривень", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що в ході понад 30 санкціонованих обшуків було вилучено серверне та комп'ютерне обладнання, мобільні термінали, банківські картки та документи.

"Наразі 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України", - заявили в службі.

Крім того, одному з фігурантів справи вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двох відправили під цілодобовий домашній арешт. Стосовно інших підозрюваних йде розгляд клопотань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обсяг збитків від шахрайства з платіжними картками в Україні у 2019 році склав 0,0042% від загального бюджету. Обсяг незаконних операцій у 2019 році становить близько 150 млн гривень.