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Хакери з КНДР атакували виробника вакцини AstraZeneca, - Reuters

Автор: РБК-Україна

Північнокорейські хакери атакували комп'ютерні системи компанії AstraZeneca - британського виробника вакцини від COVID-19. Спроба не увінчалася успіхом.

Про це пише Reuters з посиланням на інформовані джерела.

Повідомляється, що хакери видавали себе за рекрутерів на мережевому сайті LinkedIn. Вони звернулися до персоналу AstraZeneca нібито з пропозиціями про роботу і відправили документи з описом посадових обов'язків. Як виявилося, в документах був шкідливий код, який мав надати доступ до комп'ютера жертви.

За словами одного з джерел, спроби злому були націлені на "широке коло людей", включаючи персонал, що працює над розробкою вакцини від COVID-19, але вони не увінчалися успіхом.

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Джерела на умовах анонімності сказали, що методи хакерських атак показали, що це частина масштабної кампанії, яку офіційні особи США приписують Північній Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca проведе додаткові випробування вакцини від COVID-19. В ході її випробування з'ясувалося, що при введенні повних доз ефективність менша, ніж при малій дозі. Представники компанії назвали цей результат виробничою помилкою.

Також повідомлялося, що AstraZeneca готова зробити 200 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця року.

Прогноз погоди
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Новини України КНДРВакцинахакериCOVID-19