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Astrazeneca готова зробити 200 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця року

Лондон, Понеділок 23 листопада 2020 21:54
Astrazeneca готова зробити 200 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця року
Фото: шприц з ліками (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Розробник можливої вакцини від коронавірусу AstraZeneca готовий виготовити 200 мільйонів доз до кінця поточного року. Ще 700 мільйонів можуть бути виготовлені в першому кварталі 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Виконавчий директор компанії Пем Ченг заявила, що "активна" речовина для вакцини буде залишатися на складах, поки препарат не отримає схвалення в різних країнах.

Зокрема, до кінця року вони можуть виготовити 20 мільйонів доз для Великобританії, а ще 70 мільйонів доз - до кінця першого кварталу 2021 року.

Сьогодні повідомлялося, що Аstrazeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавіруса. Згідно з дослідженнями, вона ефективна на 70%, але випробування ще тривають.

У той же час, у Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують випробувати ефективність вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca на початку наступного року. Попередні результати досліджень обнадіюють.

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