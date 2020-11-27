ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Африка не готова до вакцинації населення від COVID-19, - ВООЗ

П'ятниця 27 листопада 2020 10:14
Африка не готова до вакцинації населення від COVID-19, - ВООЗ
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо Африки Мачідісо Моєті заявила, що африканські країни тільки на третину підготовлені до кампанії щодо вакцинації від коронавірусу. Вона призвала країни Африки прискорити підготовку.

Про це повідомляє France24.

"Спостерігаються корінні проблеми з логістикою і фінансуванням, у зв'язку з чим необхідна міжнародна солідарність", - сказала Моєті.

Водночас в 40 країнах регіону основним предметом для занепокоєння є брак адекватного фінансування, коштів відстеження ситуації та можливостей доставляти вакцини в усі місцеві спільноти.

Крім того, у ВООЗ навели приклад вакцини компаній Pfizer і BioNTech, яка показала в ході випробувань 95% ефективності. Препарат повинен зберігатися при мінус 70 градусах за Цельсієм, але такі умови зберігання недоступні для більшості лікарень в Африці.

Нагадаємо, раніше "Велика двадцятка" (G20) домовилася докласти зусиль для того, щоб майбутня вакцина від коронавірусу була справедливо розподілена між всіма людьми.

Крім того, у ВООЗ розраховують випробувати ефективність вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca на початку наступного року. Попередні результати досліджень обнадіюють.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі вакцинация

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся