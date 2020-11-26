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AstraZeneca проведе додаткові випробування вакцини від COVID-19

Лондон, Четвер 26 листопада 2020 21:16
AstraZeneca проведе додаткові випробування вакцини від COVID-19
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Компанія Astrazeneca проведе додаткові дослідження кандидата на вакцину від коронавірусу. Випробування пройдуть на тлі сумнівів у ефективності вакцини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виконавчий директор компанії Паскаль Сорио пояснив, що потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти реальну ефективність препарату після того, як розробники зрозуміли в яких обсягах потрібно вводити першу і другу ін'єкції.

"Можливо, це буде ще одне міжнародне дослідження, але воно пройде швидше, тому що ми знаємо про високу ефективність вакцини і нам потрібно менша кількість пацієнтів", - сказав Сорио.

У ході розробки вакцини і її масового випробування з'ясувалося, що при введенні двох повних доз препарату його ефективність становить 62%, а при введенні першої малої дози та другій більшій підвищується до 90%.

У понеділок повідомлялося, що Аstrazeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Згідно з дослідженнями, вона ефективна на 70%, але випробування ще тривають.

Також розробник можливої вакцини заявив про готовність виготовити 200 мільйонів доз до кінця поточного року. Ще 700 мільйонів можуть бути виготовлені в першому кварталі 2021 року.

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