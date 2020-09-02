Хакери атакували парламент Норвегії

Фото: кібератака (РБК-Україна)

Парламент Норвегії протягом останнього тижня був ціллю хакерської атаки. Для протидії кібератакам залучили норвезьку службу національної безпеки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В результаті кібератаки були зламані електронні пошти кількох депутатів і працівників парламенту.

"Це була значна атака", - заявила головний адміністратор парламенту Маріан Андреассен.

Для протидії кібератакам залучили норвезьку службу національної безпеки. Там заявили, що працювали протягом декількох днів.

Андреассен зазначила, що спроби зупинити атаку мали "негайний ефект".

Особи хакерів поки не встановлені.

Нагадаємо, влада Великої Британії підозрює хакерів з РФ у зломі електронної пошти екс-міністра торгівлі країни Ліама Фокса і крадіжці секретних документів.

Також повідомлялося, що в середині липня Twitter-аккаунти десятків американських знаменитостей зазнали кібератаки. Жертвами хакерів стали Ілон Маск, Білл Гейтс, Барак Обама, Каньє Вест, Джо Байден та інші відомі американці.

Хакери розмістили на їхніх сторінках в соцмережі рекламу криптовалюти. Через цей інцидент компанії Twitter загрожує великий штраф.

Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування хакерських атак на Twitter-аккаунти знаменитостей.

За звинуваченням у зломі облікових записів знаменитостей в Twitter були затримані три хакери.