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Злом акаунтів знаменитостей: в США затримали ще одного хакера

США, Неділя 02 серпня 2020 13:38
Злом акаунтів знаменитостей: в США затримали ще одного хакера
Фото: в США затримали третього підозрюваного у зломі акаунтів знаменитостей (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Поліція США всього затримала трьох підозрюваних

У Сполучених Штатах поліція затримала 17-річного Грема Івана Кларка за звинуваченням у зломі облікових записів знаменитостей в соціальній мережі Twitter. У хакера було двоє спільників, яких затримали раніше.

Про це повідомляє The New York Times.

Хакер разом зі спільниками зламали кілька десятків Twitter-акаунтів, в тому числі засновника Microsoft Білла Гейтса, керівника Tesla і засновника SpaceX Ілона Маска, репера Каньє Уеста, засновника Amazon Джеффа Безоса, 44-го президента США Барака Обами.

Хакери розмістили на їхніх сторінках в соцмережі рекламу криптовалюта. За цей інцидент компанії Twitter загрожує великий штраф.

Всього зловмисники зламали близько 130 облікових записів.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування хакерських атак на Twitter-аккаунти знаменитостей.

Раніше поліція затримала двох підозрюваних у зломі акаунтів.

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