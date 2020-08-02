Злом акаунтів знаменитостей: в США затримали ще одного хакера

Фото: в США затримали третього підозрюваного у зломі акаунтів знаменитостей (pixabay.com)

Поліція США всього затримала трьох підозрюваних

У Сполучених Штатах поліція затримала 17-річного Грема Івана Кларка за звинуваченням у зломі облікових записів знаменитостей в соціальній мережі Twitter. У хакера було двоє спільників, яких затримали раніше.

Про це повідомляє The New York Times.

Хакер разом зі спільниками зламали кілька десятків Twitter-акаунтів, в тому числі засновника Microsoft Білла Гейтса, керівника Tesla і засновника SpaceX Ілона Маска, репера Каньє Уеста, засновника Amazon Джеффа Безоса, 44-го президента США Барака Обами.

Хакери розмістили на їхніх сторінках в соцмережі рекламу криптовалюта. За цей інцидент компанії Twitter загрожує великий штраф.

Всього зловмисники зламали близько 130 облікових записів.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування хакерських атак на Twitter-аккаунти знаменитостей.

Раніше поліція затримала двох підозрюваних у зломі акаунтів.