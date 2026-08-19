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Хакеры заставляют ИИ выполнять любые команды: проблема в браузерах

18:13 19.08.2026 Ср
2 мин
Почему алгоритм перестает отличать правду от вымысла?
aimg Ольга Завада
Хакеры нашли способ "загипнотизировать" ИИ (фото: Pexels)

Специалисты LayerX проявили критическую уязвимость в ИИ-ассистентах браузеров: злоумышленники могут перехватывать их работу и заставлять выполнять любые команды, обходя правила безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет LayerX.

Как работает технология BioShocking?

Атака получила название в честь известной видеоигры, где главного героя подчиняли своей воле с помощью специальных кодовых фраз.

Хакерам удалось обойти защиту, убедив ассистентов, что они находятся внутри виртуальной игры, где стандартные правила не действуют.

Механика атаки разворачивается по следующему сценарию:

Промпт-инъекция: пользователь открывает вредоносную веб-страницу, содержащую замаскированные инструкции для ИИ-ассистента.

Игровой контекст: страница предлагает ИИ "игру" с серией головоломок, в которых вознаграждаются намеренно неправильные ответы (например, утверждение, что 2+2=5).

Отрыв от реальности: ассистент убеждается, что за неправильные и деструктивные действия нет наказания, после чего принимает парадоксальные инструкции.

Выполнение действий: лишен ограничений ИИ может

  • незаметно для пользователя изменить пароли,
  • скачать вредоносное ПО,
  • перенаправить сессию на закрытый корпоративный репозиторий (например, на GitHub),
  • украсть конфиденциальные данные.

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Какие браузеры под угрозой и как защититься?

В ходе экспериментов исследователи успешно применили атаку на ведущие ИИ-инструменты, среди которых ChatGPT Atlas от OpenAI, Comet от Perplexity AI и плагин Claude для Google Chrome.

Особенность угрозы состоит в том, что хакерам больше не нужно обманывать самого пользователя – им достаточно подчинить его доверчивому ИИ-ассистенту.

Поскольку все действия происходят непосредственно в окне браузера, внимательный пользователь может вовремя заметить подозрительное поведение ИИ и остановить процесс вручную, прежде чем злоумышленники получат доступ к внутренним системам или данным.

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