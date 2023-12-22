RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хакеры РФ используют сбой в "Киевстаре" для рассылки писем с вирусами

Фото: Хакеры РФ используют сбой в "Киевстаре" для рассылки писем с вирусами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские хакеры используют ситуацию с "Киевстаром" при рассылке писем с вредоносным программным обеспечением.

По данным службы, хакеры продолжают использовать проблемы, после сбоя в "Киевстар" для распространения вредоносного программного обеспечения.

На этот раз специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зафиксировали массовую рассылку электронных писем.

На электронные почты украинцев приходили письма о "Задолженности по договору Киевстар", которые содержали вложения в виде архива "Задолженность абонента.zip" с приложениями в виде вложенных защищенных паролем RAR-архивов.

Кроме того, службой зафиксировано распространение писем по теме "Запрос СБУ" и вложением в виде архива "Документы.zip". Он содержит защищенный паролем RAR-архив "Запрос.rar" с исполняемым файлом "Запрос.exe". Открытие архива и запуск файла, как и в предыдущем случае, приводят к поражению программой удаленного доступа RemcosRAT.

Специалисты правительственной команды реагирования в очередной раз порекомендовали украинцам фильтровать на уровне почтовых шлюзов электронные письма с приложениями, которые защищены паролями.

Кибератака на "Киевстар"

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям.

Во время сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблему работы сайта оператора, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.

Как отмечает разведка Британии, вероятно, кибератака на мобильного оператора стала самой масштабной затеей хакеров с начала полномасштабного вторжения России.

Более подробно о сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевстарВойна России против Украины