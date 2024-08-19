Хакеры РФ используют для кибератак тематику военнопленных из Курского направления

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая в составе Госспецсвязи, зафиксировала кибератаки с помощью электронных писем с тематикой военнопленных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие письма содержат фотографии с изображениями якобы военнопленных и ссылки для скачивания архива "spysok_kursk.zip". В архиве находится файл с расширением CHM и названием "список выбывающих. курск."

Открытие этого файла приведет к загрузке на компьютер компонентов уже известной шпионской программы SPECTR, а также новой программы FIRMACHAGENT, назначением которой является выгрузка украденных данных на сервер управления.

За атаку ответственна группировка UAC-0020 (Vermin), связанная с силовыми ведомствами временно оккупированного Луганска.

Специалисты рекомендуют следующие шаги, чтобы уберечься от киберугрозы: