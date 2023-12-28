Хакеры РФ атаковали Украину и Польшу: использовали электронные письма со ссылками на "документы"

Украина выявила факт рассылки в течение 15-25 декабря группой APT28 электронных писем со ссылками на "документы", посещение которых приводило к заражению компьютера вредоносными программами.

Объектом атаки, кроме пользователей из Украины, стали организации из Польши.

"По совокупности тактик, техник, процедур и инструментария активность ассоциирована с деятельностью группировки APT28", - сообщили в службе.

По данным Госспецсвязи, злонамеренный замысел предусматривает принятие мер по развитию кибератаки на всю информационно-коммуникационную систему организации. Таким образом, компрометация любого компьютера может создать угрозу для всей сети.

В Госспецсвязи сообщили, что было зафиксировано распространение писем с темой "Запрос СБУ" и вложением в виде архива "Документы.zip", содержащего защищенный паролем и разделенный на 3 части RAR-архив "Запрос.rar".

В последнем находится исполняемый файл "Запрос.exe". В случае открытия такого архива и запуска исполняемых файлов ЭВМ может быть поражена программой RemcosRAT.

Кибер-атаки на РФ

Напомним, недавно киберподразделения Главного управления разведки Украины совершили очередную успешную спецоперацию на территории России. В этот раз это была атака на налоговую систему государства-агрессора.

Благодаря работе военных разведчиков, интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины. Возобновить работу налоговой россияне тщетно пытались более 4 дней.

Мы также сообщали, что украинские разведчики также провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.

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